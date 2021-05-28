Школяру з Оренбурзької області РФ загрожує штраф через участь у «несанкціонованому мітингу», фото: «Подъём»

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У Росії першокласника з села Олександрівка Оренбурзької області звинуватили в участі у «несанкціонованому мітингу». Він разом з іншими учнями під час «останнього дзвоника» тримав невеликий плакат, на якому містилося прохання відремонтувати місцеву школу.

Тепер батькам школяра загрожує штраф в розмірі 30 тис. рублів (приблизно 11,2 тис. грн). Про це повідомляє російське видання «Подъём».

За словами матері школяра, грошей на те, щоб заплатити штраф, у сім’ї немає.

Але обіцяли люди допомогти, всім селом будемо складатися, — розповіла вона виданню.

Жінка зазначає, що відповідну акцію підтримали батьки всіх дітей із класу.

Першокласники були з плакатами, там весь клас тримав, вони всі були в купці. Потім до нас поліція приїжджала, опитувала нас, провели бесіду. Штраф загрожує за участь дитини, хоча ми зі своїми дітьми були, — зазначила вона.

Такі дії влади жінка вважає несправедливими.

Ми не мітингували, не вимагали, ми просили, просили звернути увагу на нашу школу, — додала вона.

Школу у цьому селі закрили в минулому році через її аварійний стан, в результаті чого школярі вимушено вчилися в маленьких приміщеннях колишнього інтернату. За словами матері першокласника, на акцію з плакатами батьки зважилися після появи інформації про те, що учнів возитимуть в сусіднє село за 28 км.

Джерело: «Подъём»