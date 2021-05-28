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Виктор Гвоздь, фото: социальные сети
Экс-глава Службы внешней разведки погиб в Египте — СМИhttps://racurs.ua/n155301-eks-glava-slujby-vneshney-razvedki-pogib-v-egipte-smi.htmlРакурс
В Египте сегодня, 28 мая, погиб бывший глава Службы внешней разведки (СВР) Украины Виктор Гвоздь.
Об этом сообщает издание «Гордон» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Отмечается, что Гвоздь погиб в результате проблем во время занятий дайвингом вблизи города Дахаб, расположенного в 80 км от Шарм-эль-Шейха. По данным собеседника издания, инцидент произошел примерно в 11.00, спустя полчаса спасатели нашли Гвоздя.
По информации источников издания «Страна», Гвоздя нашли еще живым и доставили в клинику, однако спасти его жизнь медикам не удалось. Источники издания отмечают, что он слишком долго пробыл под водой и слишком быстро поднялся с глубины 40 м.
Гвозь возглавлял СВР в период с 27 февраля 2014 года по 29 апреля 2016 года.
Напомним, в 2013 году в Египте в результате падения с квадроцикла погибла украинский актриса.
Источник: «Гордон», «Страна»
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