Украинские миротворцы в Конго спасали население от извержения вулкана. Фото: ООН

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Украинские миротворцы были задействованы в эвакуации населения из-за извержения вулкана в Демократической Республике Конго.

Извержение, которое сопровождалось сейсмической активностью и распространением вулканической пыли, привело к возникновению чрезвычайной ситуации в городе Гома. К эвакуации местных жителей и персонала миссии ООН задействовали экипажи вертолетов 18 отдельного вертолетного отряда. Об этом 28 мая сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

Только за вчера в безопасное место украинские миротворцы доставили около 200 человек. Также экипажи вертолетов привлекли к охране базового лагеря, они находятся в постоянной готовности к переброске в безопасные районы.

В Минобороны отметили, что на сегодня украинский вертолетный отряд остается единственным, который выполняет полеты в условиях чрезвычайных ситуаций в этой стране.

Напомним, в 2018 году в Конго члены террористической группировки убили семь миротворцев Организации Объединенных Наций (ООН). Миротворцы в составе миссии MONUSCO участвовали в операции правительственных сил против террористов ADF.