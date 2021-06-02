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Ракурс
Вулкан Етна розбушувався в Італії – фото та відео виверження

Вулкан Етна розбушувався в Італії — фото та відео виверження

2 чер 2021, 14:41
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Виверження вулкана Етна триває в Італії — вибухи сталися в південно-східному кратері.

Шлейф від виверження вулкана досяг 6,5 км. Втім, на роботу найближчого аеропорту в Катанії це не вплинуло, повідомляє Global News.

На кадрах видно, як в небо викидаються великі клуби попелу, а по схилах гори стікає палаюча лава.

За словами експертів, це одна з найдовших серій вивержень Етни. Вулкан прокинувся ще взимку і поки, мабуть, заспокоюватися не збирається.

Гора Етна — популярне місце, воно приваблює туристів, які хочуть побачити незвичайні потоки лави, що світяться помаранчевим кольором у нічний час.


Нагадаємо, виверження вулкана в Колумбії змусило місцевих жителів евакуюватися. Потужний грязьовий вулкан у муніципалітеті Некоклі, департамент Антіокия, викинув потужний стовп попелу й розпечений бруд, що розлетівся навколо.

Джерело: Global News

Джерело: Ракурс


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