Ціни на черешню. Фото: Usionline. com

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В Одесі заповзяті ділки вирішили продавати ранню черешню поштучно. Одна черешня коштує сім грн, а ціни на кілограм досягають шалених 500 грн.

Куштувати ранні плоди покупцям дозволяють лише за повну вартість ягоди. Про це повідомляє Usionline. com.





Так, на Новому ринку в Одесі сьогодні, 2 червня, черешню пропонують за ціною 500 гривень за кілограм, а скуштувати одну можна за сім грн. На інших ринках, як кажуть продавці ринку, ціна приблизно така сама.





Чим зумовлена така вартість черешні ділки пояснити не можуть, оскільки за ці кошти можна купити фрукти, які експортуються з інших країн та матимуть навіть вигіднішу ціну. Водночас ціни на полуницю вже знижуються, кілограм можна купити за 50−60 грн, і навіть менше.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ресторан в Одесі «Реберня на Дерибасівській» розкритикували деякі одесити. У ресторані з франшизою зробили смішні картинки, які відправляють російську імператрицю до Ростова, а Дюка де Рішельє називають «понаїхавшим».



Джерело: Usionline.com.