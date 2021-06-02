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Ракурс
Ціни на черешню. Фото: Usionline. com

Винахідливі ділки продають черешню поштучно в Одесі (ФОТО)

2 чер 2021, 14:40
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В Одесі заповзяті ділки вирішили продавати ранню черешню поштучно. Одна черешня коштує сім грн, а ціни на кілограм досягають шалених 500 грн.

Куштувати ранні плоди покупцям дозволяють лише за повну вартість ягоди. Про це повідомляє Usionline. com.

Ціни на черешню. Фото: Usionline. com

Так, на Новому ринку в Одесі сьогодні, 2 червня, черешню пропонують за ціною 500 гривень за кілограм, а скуштувати одну можна за сім грн. На інших ринках, як кажуть продавці ринку, ціна приблизно така сама.

Ціни на черешню. Фото: Usionline. com


Чим зумовлена така вартість черешні ділки пояснити не можуть, оскільки за ці кошти можна купити фрукти, які експортуються з інших країн та матимуть навіть вигіднішу ціну. Водночас ціни на полуницю вже знижуються, кілограм можна купити за 50−60 грн, і навіть менше.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ресторан в Одесі «Реберня на Дерибасівській» розкритикували деякі одесити. У ресторані з франшизою зробили смішні картинки, які відправляють російську імператрицю до Ростова, а Дюка де Рішельє називають «понаїхавшим».

Джерело: Usionline.com.

Джерело: Ракурс


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