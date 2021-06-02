За напад на журналіста біля Кабміну поліцейський отримав підозру

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За напад на журналіста у Києві поліцейський отримав підозру — правоохоронця підозрюють у перешкоджанні роботі кореспонденту Hromadske Богдану Кутєпову. Інцидент стався у Києві біля будівлі Кабінету міністрів, коли кореспондент вів прямий ефір. Тоді його побили та зламали техніку.

В Офісі генпрокурора нагадали, що у квітні 2020 року Кутєпов висвітлював мітинг підприємців із парку «Міський сад». Водночас поліцейський на чергуванні не відрекомендувався журналісту й наказав залишити парк і почав виштовхувати його на тротуар.

Не зважаючи на зауваження журналіста щодо перешкоджання здійсненню ним законної професійної діяльності, правоохоронець вибив із його рук мобільний телефон, яким той вів відеозйомку, а стабілізатор, на якому він був закріплений, переламав навпіл, — йдеться у повідомленні.

Підозру оголосили за ч. 3 ст. 171 (перешкоджання діяльності журналістів), ч. 1 ст. 347−1 (умисне знищення майна журналіста) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, торік 29 квітня під час прямого ефіру біля будівлі уряду журналіста Кутєпова побили поліцейські та зламали його техніку. Розслідування нападу триває вже понад рік. Сам журналіст заявляв, що справу намагаються затягнути, щоб закрити за терміном давності.