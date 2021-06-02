Гігантські уламки. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n155520-zagadkovi-gigantski-ulamky-vyyavyly-bilya-chumackogo-shlyahu-foto.html

Ракурс

Космос продовжує дивувати дослідників незвичайними явищами. Міжнародна група астрономів виявила приливні уламки в галактичній групі NGC 7232.

Гігантська структура складається з холодного нейтрального атомарного водню (HI) і простягається приблизно на 450 тис. світлових років. Про це повідомляється в статті, опублікованій в arXiv.org.



Під час спостереження за групою NGC 7232, що складається з 19 галактик і знаходиться біля Чумацького Шляху, виявилося, що галактики в групі активно взаємодіють між собою, що відбивається в різних структурах приливних хвостів, мостів та інших утворень із зірок і міжзоряної речовини.

Вони виникають, коли приливні сили деформують кожну галактику, унаслідок чого від них відкидаються хвости, де продовжують утворюватися зірки.

Астрономи виявили протяжні уламки з холодного нейтрального водню, що знаходяться навколо ядра триплетної галактики, відомої як NGC 7232/3. Потоки речовини простягаються на 20 кутових хвилин, що відповідає 456 тис. світлових років, що втричі перевищує протяжність області нейтрального атомарного водню.

Припливні уламки містять HI із загальною масою 4,5 млрд сонячних мас. Це більш ніж половина повної маси водню, що знаходиться у двох галактиках. Вони втратили значну кількість HI в той час, як NGC 7232B, схоже, характеризується надлишком газу. Однак вчені зауважили, що в цілому уламки не страждають від дефіциту атомарного водню, який бере участь у зореутворенні, попри приливні ефекти.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що конкурс на найкращий знімок Чумацького шляху щорічно організовує спільнота фотографів Capture the Atlas. У ньому беруть участь десятки фотографів із різних куточків світи.