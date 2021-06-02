Гигантские обломки. Фото: Istock

https://racurs.ua/n155520-zagadochnye-gigantskie-oblomki-obnarujili-vozle-mlechnogo-puti-foto.html

Ракурс

Космос продолжает удивлять исследователей необычными явлениями. Международная группа астрономов обнаружила приливные обломки в галактической группе NGC 7232.

Гигантская структура состоит из холодного нейтрального атомарного водорода (HI) и простирается примерно на 450 тыс. световых лет. Об этом сообщается в статье, опубликованной в arXiv.org.





Во время наблюдения за группой NGC 7232, состоящей из 19 галактик и находящейся возле Млечного Пути, оказалось, что галактики в группе активно взаимодействуют между собой, что выражается в различных структурах приливных хвостов, мостов и других образований из звезд и межзвездного вещества.

Они возникают, когда приливные силы деформируют каждую галактику, в результате чего от них отбрасываются хвосты, где продолжают образовываться звезды.

Астрономы обнаружили протяженные обломки из холодного нейтрального водорода, находящиеся вокруг ядра триплетной галактики, известной как NGC 7232/3. Потоки вещества простираются на 20 угловых минут, что соответствует 456 тыс. световых лет, что примерно в три раза превышает протяженность области нейтрального атомарного водорода.

Приливные обломки содержат HI с общей массой 4,5 млрд солнечных масс. Это более половины полной массы водорода, находящегося в двух галактиках. Они потеряли значительное количество HI, в то время как NGC 7232B, похоже, характеризуется избытком газа. Однако ученые отметили, что в целом обломки не страдают от дефицита атомарного водорода, участвующего в звездообразовании, несмотря на приливные эффекты.

Напомним, ранее мы сообщали, что конкурс на лучший снимок Млечного пути ежегодно организует сообщество фотографов Capture the Atlas. В нем принимают участие десятки фотографов из разных уголков мира.