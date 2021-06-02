ОПЗЖ влаштувала «земельний» мітинг під Верховною Радою. Фото: Фейсбук

https://racurs.ua/ua/n155519-opzj-vlashtuvala-zemelnyy-mityng-pid-verhovnou-radou-foto.html

Ракурс

Прибічники партії «Опозиційна платформа — За життя» зібралися біля будівлі Верховної Ради на акцію протесту проти впровадження ринку землі.

Мітингувальники скандують «Ні продажу української землі», тримаючи прапори з символікою ОПЗЖ. Фото протесту опублікував скандальний нардеп Ілля Кива на своїй сторінці у Facebook.

Перед парламентом стоять десятки чоловіків у білих сорочках. Ніяких гасел або прапорів у них немає.

У нас триває боротьба за українську землю, яка розпочалася тільки-но прийшла нинішня влада. Ця боротьба триватиме, тому що ми знаємо, наскільки сьогодні доленосне питання майбутнього нашої землі, — заявив співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко зі сцени біля будівлі парламенту.

Водночас Ілля Кива не прийшов на протест — він святкує свій 44-й день народження у теплих краях. На своїй сторінці у Facebook нардеп записав відеозвернення, в якому подякував своїм ворогам, заявивши, що в цих людей можуть бути проблеми.

Нагадаємо, в Києві 2 червня відбувся ще один протест біля Верховної Ради. Представники Української православної церкви Московського патріархату виступали проти обов’язкового введення ID-паспортів.