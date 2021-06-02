Підвищити пенсійний вік в Україні пропонує “Слуга народу”

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Підвищити пенсійний вік в Україні пропонує «Слуга народу» — представники президентської фракції ініціюють підвищення віку для виходу на пенсію для громадян України на один рік.

Про це свідчить зареєстрований у Верховній Раді проект закону № 5566.

Згідно з пояснювальною запискою до документу, пенсійний вік в Україні до 2035 року зросте на один рік.

Також «слуги» пропонують, щоб з 1 січня 2023 року пенсійний вік в Україні підвищувався на один місяць на рік, тоді до 2035 року він збільшиться на 12 місяців — до 61 року.

Окрім цього, документ пропонує зменшити пенсійний вік на шість місяців при народженні дитини. Зменшення пенсійного віку для жінок планують застосовувати за кожну дитину, при цьому він не може бути знижений більше ніж на три роки.

Необхідність ухвалення цього законопроекту «Слуги народу» обумовлюють нормами міжнародного права, зокрема й практикою Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та країн Азії.

Нагадаємо, з квітня в Україні підвищили пенсійний вік для жінок. Таким чином пенсійний вік для чоловіків і жінок зрівнявся і становить 60 років. Для отримання пенсії за віком страховий стаж людини має бути не менше 28 років. Якщо ж він менший, то пенсії за віком доведеться чекати до 63 років.