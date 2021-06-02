Білорусь лякає авіакомпанії «небезпечним» небом над Україною

Небо. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n155517-bilorus-lyakaie-aviakompaniyi-nebezpechnym-nebom-nad-ukrayinou.html

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Білорусь планує звернутися до Ради Міжнародної організації цивільної авіації ICAO для оцінки правомірності рішень країн які заборонили білоруським літакам використовувати свій повітряний простір, серед яких, зокрема, і Україна.

Влада країни заявляє, що міжнародним рейсам «небезпечно» літати над Україною. Про це повідомляє «БЕЛТА», цитуючи заяву Департаменту авіації Міністерства транспорту Білорусі.

У Білорусі вважають, що рішення України є порушенням Чиказької конвенції про міжнародну цивільну авіацію, а також двосторонньої угоди від 1995 року.

З огляду на ці інциденти є сумніви у достатньому забезпеченні Україною безпеки польотів, а також її об'єктивності та неполітизованості у ставленні до Білорусі. У зв’язку з цим авіаційні органи влади Білорусі не радять міжнародним авіаперевізникам використовувати повітряний простір України, — йдеться у заяві.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Білорусь вважає, що Україна «необґрунтовано» припинила з нею авіасполучення. Посольство Білорусі в Україні направило Міністерству закордонних справ (МЗС) ноту протесту. У ноті зазначається, що білоруська сторона «з подивом» сприйняла рішення України щодо припинення авіасполучення.

Джерело: БЕЛТА