Обвинувачений у розстрілах на Майдані беркутівець служить в “армії ДНР”

https://racurs.ua/ua/n155516-obvynuvachenyy-u-rozstrilah-na-maydani-berkutivec-slujyt-v-armiyi-dnr.html

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Сергій Зінченко, колишній боєць спецпідрозділу МВС «Беркут», котрого Україна звинувачує у розстрілах людей на Майдані під час Революції гідності у 2013−2014 роках і якого за ініціативи президента Володимира Зеленського передали в рамках обміну полоненими на окуповану територію Донбасу, приєднався до терористів маріонеткового утворення Кремля ДНР.

Зінченко досі перебуває в окупованому Донецьку. Про це на засіданні Святошинського районного суду Києва повідомив прокурор Ігор Земсков, пише «РБК-Україна».

За словами сторони обвинувачення, троє беркутівців — Сергій Зінченко, Павло Аброськін і Олег Янішевський, яким інкримінують розстріл 48 активістів Майдану, були звільнені в рамках обміну полоненими у грудні 2019 року.

Нині Зінченко пішов на «службу» до першого армійського корпусу окупаційної армії терористичної організації ДНР. Цю інформацію підтверджують фото з його сторінки у соціальних мережах.

У Держприкордонслужбі повідомили, що інший беркутівець Аброськін міг виїхати до Росії. Тому прокуратура просить суд дозволити заочний процес, а також об'єднати їхню справу зі справою Олександра Маринченка і Сергія Тамтури, які після обміну полоненими повернулися до Києва.

Окрім цього, за словами прокурора, Інтерпол відмовився розшукувати Зінченка, Аброськіна і Янішевського, мотивуючи це політичними причинами.

Нагадаємо, переданих на окуповану територію колишніх беркутівців влада планувала повернути, щоб продовжити судовий процес над ними.

Апеляційний суд Києва увечері 28 грудня 2019 року відпустив з-під варти трьох екс-беркутівців, обвинувачених у вбивстві і пораненні людей на Інститутській у лютому 2014 року. Іншим двом співробітникам загону «Беркут» суд скасував домашній арешт. Запобіжний захід змінено з тримання під вартою на особисте зобов’язання. Тоді у Генпрокуратурі заявили, що «після зміни обвинуваченим запобіжного заходу судовий розгляд буде продовжено, а вони будуть зобов’язані виконувати покладені судом обов’язки, зокрема прибувати за першим викликом суду». Якщо ж екс-беркутівці ховатимуться від суду, їх оголосять у міждержавний розшук і ухвалять рішення про здійснення заочного кримінального провадження.

Джерело: «РБК-Україна».