Обвиняемый в расстрелах на Майдане беркутовец служит в «армии ДНР»

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Сергей Зинченко, бывший боец спецподразделения МВД «Беркут», которого Украина обвиняет в расстрелах людей на Майдане во время Революции достоинства в 2013—2014 годах и которого по инициативе президента Владимира Зеленского передали в рамках обмена пленными на оккупированную территорию Донбасса, присоединился к террористам марионеточного образования Кремля ДНР.

Зинченко до сих пор находится в оккупированном Донецке. Об этом на заседании Святошинского районного суда Киева сообщил прокурор Игорь Земсков, пишет «РБК-Украина».

По словам стороны обвинения, трое беркутовцев — Сергей Зинченко, Павел Аброськин и Олег Янишевский, которым инкриминируют расстрел 48 активистов Майдана, были освобождены в рамках обмена пленными в декабре 2019 года.

Сейчас Зинченко пошел на «службе» в первый армейский корпус оккупационной армии террористической организации ДНР. Эту информацию подтверждают фото с его страницы в социальных сетях.

В Госпогранслужбе сообщили, что другой беркутовец Аброськин мог выехать в Россию. Поэтому прокуратура просит суд разрешить заочный процесс, а также объединить их дело с делом Александра Маринченко и Сергея Тамтуры, которые после обмена пленными вернулись в Киев.

Кроме этого, по словам прокурора, Интерпол отказался разыскивать Зинченко, Аброськина и Янишевского, мотивируя это политическими причинами.

Напомним, переданных на оккупированную территорию бывших беркутовцев власти планировали вернуть, чтобы продолжить судебный процесс над ними.

Апелляционный суд Киева вечером 28 декабря 2019 года отпустил из-под стражи трех экс-беркутовцев, обвиняемых в убийстве и ранении людей на Институтской в феврале 2014 года. Другим двум сотрудникам отряда «Беркут» суд отменил домашний арест. Мера пресечения была изменена на личное обязательство. Тогда в Генпрокуратуре заявили, что «после изменения обвиняемым меры пресечения судебное разбирательство будет продолжено, а они будут обязаны выполнять возложенные судом обязанности, в частности прибывать по первому вызову суда». Если же экс-беркутовцы будут прятаться от суда, их прокуратура обязалась объявить в международный розыск и принять решение о проведении заочного уголовного производства.

Источник: «РБК-Украина».