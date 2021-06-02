Беларусь пугает авиакомпании «опасным» небом над Украиной

Небо. Фото: Istock

https://racurs.ua/n155517-belarus-pugaet-aviakompanii-opasnym-nebom-nad-ukrainoy.html

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Беларусь планирует обратиться в Совет Международной организации гражданской авиации ICAO для оценки правомерности решений стран, которые запретили белорусским самолетам использовать свое воздушное пространство, среди которых и Украина.

Власти страны заявляют, что международным рейсам «опасно» летать над Украиной. Об этом сообщает «БЕЛТА», цитируя заявление Департамента авиации Министерства транспорта Беларуси.

В Беларуси считают, что решение Украины является нарушением Чикагской конвенции о международной гражданской авиации, а также нарушает двустороннее соглашение от 1995 года.

Учитывая эти инциденты есть сомнения в достаточном обеспечении Украиной безопасности полетов, а также ее объективности и неполитизированности в отношении Беларуси. В связи с этим авиационные органы власти Беларуси не советуют международным авиаперевозчикам использовать воздушное пространство Украины, — говорится в заявлении.



Напомним, ранее мы сообщали, что Беларусь считает, что Украина «необоснованно» прекратила с ней авиасообщение. Посольство Беларуси в Украине направило Министерству иностранных дел (МИД) ноту протеста. В ноте отмечается, что белорусская сторона «с удивлением» восприняла решение Украины о прекращении авиасообщения.

Источник: БЕЛТА