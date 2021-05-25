Беларусь отреагировала на прекращение авиасообщения с Украиной. Фото: Белавиа

https://racurs.ua/n155124-belarus-otreagirovala-na-prekraschenie-aviasoobscheniya-s-ukrainoy.html

Ракурс

Беларусь считает, что Украина «необоснованно» прекратила с ней авиасообщение. Посольство Беларуси в Украине направило Министерству иностранных дел (МИД) ноту протеста.

В ноте отмечается, что белорусская сторона «с удивлением» восприняла решение Украины о прекращении авиасообщения. Об этом говорится в заявлении посольства.

Дипломаты Беларуси называют решение Украины «ничем не обоснованным» и «особо абсурдным». Также представители белорусского посольства напомнили, сколько авиакомпания «Белавиа» заплатила украинской стороне за полеты на регулярных рейсах и за обслуживание в аэропортах Украины (14 млн долл.).

В посольстве надеются, что украинская сторона вернется «в русло уважительных и ответственных отношений».

Напомним, что ранее сообщалось, что Украина с 00.00 26 мая прекращает авиасообщение с Беларусью. Отныне украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси.