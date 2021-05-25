Білорусь відреагувала на припинення авіасполучення з Україною. Фото: Белавиа

https://racurs.ua/ua/n155124-bilorus-vidreaguvala-na-prypynennya-aviaspoluchennya-z-ukrayinou.html

Ракурс

Білорусь вважає, що Україна «необґрунтовано» припинила з нею авіасполучення. Посольство Білорусі в Україні направило Міністерству закордонних справ (МЗС) ноту протесту.

У ноті зазначається, що білоруська сторона «з подивом» сприйняла рішення України щодо припинення авіасполучення. Про це йде мова в заяві посольства.

Дипломати Білорусі називають рішення України «нічим не обґрунтованим» та «особливо абсурдним». Також представники білоруського посольства нагадали, скільки авіакомпанія «Белавіа» заплатила українській стороні за польоти на регулярних рейсах та за обслуговування в аеропортах України (14 млн дол.).

У посольстві сподіваються, що українська сторона повернеться «у русло шанобливих і відповідальних взаємин».

Нагадаємо, що раніше ми повідомляли, що Україна з 00.00 26 травня припиняє авіасполучення з Білоруссю. Відтепер українським авіакомпаніям та літакам буде заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Білорусі.