Повысить пенсионный возраст в Украине предлагает «Слуга народа»

https://racurs.ua/n155518-povysit-pensionnyy-vozrast-v-ukraine-predlagaet-sluga-naroda.html

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Повысить пенсионный возраст в Украине предлагает «Слуга народа» — представители президентской фракции инициируют повышение возраста для выхода на пенсию для граждан Украины на один год.

Об этом свидетельствует зарегистрированный в Верховной Раде проект закона № 5566.

Согласно пояснительной записке к документу, пенсионный возраст в Украине до 2035 года вырастет на один год.

Также «слуги» предлагают, чтобы с 1 января 2023 года пенсионный возраст в Украине повышался на один месяц в году, тогда к 2035 году он увеличится на 12 месяцев — до 61 года.

Кроме этого, документ предлагает уменьшить пенсионный возраст на шесть месяцев при рождении ребенка. Уменьшение пенсионного возраста для женщин планируют применять за каждого ребенка, при этом он не может быть снижен более чем на три года.

Необходимость принятия этого законопроекта «слуги» обусловливают нормами международного права, в частности практикой Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и стран Азии.

Напомним, с апреля в Украине повысили пенсионный возраст для женщин. Таким образом пенсионный возраст для мужчин и женщин сравнялся и составляет 60 лет. Для получения пенсии по возрасту страховой стаж должен составлять не менее 28 лет. Если же он меньше, то пенсии по возрасту придется ждать до 63 лет.