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Ракурс
ОПЗЖ устроила «земельный» митинг под Верховной Радой. Фото: Фейсбук

ОПЗЖ устроила «земельный» митинг под Верховной Радой (ФОТО)

2 июн 2021, 14:03
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Сторонники партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» собрались возле здания Верховной Рады на акцию протеста против введения рынка земли.

Митингующие скандируют «Нет продаже украинской земли», держа флаги с символикой ОПЗЖ. Фото протеста опубликовал скандальный нардеп Илья Кива на своей странице в Facebook.

Перед парламентом стоят десятки мужчин в белых рубашках. Никаких лозунгов или флагов у них нет.

У нас продолжается борьба за украинскую землю, которая началась, как только пришла сегодняшняя власть. Это борьба будет продолжаться, потому что мы знаем, насколько сегодня судьбоносный вопрос будущего года нашей земли, — заявил сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко со сцены возле здания парламента.

В то же время Илья Кива не пришел на протест — он празднует свой 44-й день рождения в теплых краях. На своей странице в Facebook нардеп записал видеообращение, в котором поблагодарил своих врагов, заявив, что у этих людей могут быть проблемы.


Напомним, в Киеве 2 июня состоялся еще один протест возле Верховной Рады. Представители Украинской православной церкви Московского патриархата выступали против обязательного введения ID-паспортов.

Источник: Ракурс


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