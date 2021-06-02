За нападение на журналиста близ Кабмина полицейскому дали подозрение

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За нападение на журналиста в Киеве полицейский получил подозрение — правоохранителя подозревают в препятствовании работе корреспондента Hromadske Богдана Кутепова. Инцидент произошел в Киеве возле здания Кабинета министров, когда корреспондент вел прямой эфир. Тогда его избили и сломали технику.

В Офисе генпрокурора напомнили, что в апреле 2020 года Кутепов освещал митинг предпринимателей из парка «Городской сад». В то же время полицейский на дежурстве не представился журналисту, приказал ему покинуть парк и начал выталкивать представителя СМИ на тротуар.

Несмотря на замечание журналиста о препятствовании осуществлению законной профессиональной деятельности, полицейский выбил из его рук мобильный телефон, которым тот вел видеосъемку, а стабилизатор, на котором он был закреплен, переломил пополам, — говорится в сообщении.

Подозрение объявили по ч. 3 ст. 171 (препятствование деятельности журналистов), ч. 1 ст. 347−1 (умышленное уничтожение имущества журналиста) Уголовного кодекса.

Напомним, в прошлом году 29 апреля во время прямого эфира у здания правительства журналиста Кутепова избили полицейские и сломали его технику. Расследование нападения продолжается уже больше года. Сам журналист заявил, что дело пытаются затянуть, чтобы закрыть по сроку давности.