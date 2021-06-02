Цена на черешню. Фото: Usionline.com

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Ракурс

В Одессе предприимчивые дельцы решили продавать раннюю черешню поштучно. Одна черешня стоит семь грн, а цены на килограмм достигают безумных 500 грн.

Пробовать ранние плоды покупателям позволяют только за полную стоимость ягоды. Об этом сообщает Usionline.com.



Так, на Новом рынке в Одессе сегодня, 2 июня, черешню предлагают по цене 500 грн за килограмм, а попробовать одну можно за семь грн. На других рынках, как говорят продавцы, цена примерно такая же.

Чем обусловлена такая стоимость черешни дельцы объяснить не могут, поскольку за эти средства можно купить фрукты, которые экспортируются из других стран и будут даже более выгодными по цене. В то же время цены на клубнику уже снижаются, килограмм можно купить за 50−60 грн, и даже меньше.



Напомним, ранее мы сообщали, что ресторан в Одессе «Реберная на Дерибасовской» раскритиковали некоторые одесситы. В ресторане с франшизой сделали смешные картинки, которые отправляют российскую императрицу в Ростов, а Дюка де Ришелье называют «понаехавшим».

Источник: Usionline.com