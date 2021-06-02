Допрос Протасевича террористами ОРДЛО анонсировал Лукашенко

https://racurs.ua/n155494-dopros-protasevicha-terroristami-ordlo-anonsiroval-lukashenko.html

Ракурс

Александр Лукашенко, самопровозглашенный президент Беларуси, предложил террористам ОРДЛО, которых контролирует Россия, «задать вопросы» бывшему главному редактору оппозиционного белорусского Телеграм-канала NЕХТА Роману Протасевичу на территории Беларуси.

Если на Донбассе захотят поставить вопросы Протасевичу в связи с возбужденным там делом, «добро пожаловать к нам, задавайте», — цитирует «Беларусь 1» ответ Лукашенко на запрос оккупационной генпрокуратуры террористической ЛНР о предоставлении Протасевича для проведения следственного эксперимента по делу «об участии в операции по убийству мирного населения».

Диктатор Лукашенко утверждает, что Протасевич «убивал людей на Донбассе» и планировал «бойню в Беларуси».

Ранее «Ракурс» сообщал, что Роман Протасевич был на Донбассе. В зоне боевых действий он работал как журналист. Пропагандистские СМИ России писали, что Протасевич якобы воевал на Донбассе на стороне украинской армии. В батальоне «Азов» заявили, что оружием журналиста в зоне АТО было слово, а не автомат.

Напомним, 23 мая военные истребители Беларуси по приказу Лукашенко заставили приземлиться в Минске пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На борту самолета находились бывший главный редактор оппозиционного Телеграм-канала Nexta, который освещал акции протеста в Беларуси, Роман Протасевич и его девушка. Они были задержаны. Авиакомпания Ryanair, а также правительства ряда стран назвали действия властей Беларуси «актом спонсируемого государством авиапиратства» и «актом гостерроризма». Впоследствии многие страны перестали летать над территорией Беларуси. 25 мая Минск на два месяца арестовал девушку Протасевича. Политзаключенных удерживают в СИЗО КГБ столицы Беларуси.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия, вероятно, была причастна к «угону самолета» в Беларуси. В свою очередь Турция подтолкнула союзников по НАТО смягчить позицию в ответ на похищение самолета Ryanair.

2 июня режим Лукашенко «слил» новое видео допроса Протасевича.