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Ракурс
Смертность от COVID в Украине в топ-3 в Европе - статистика Минздрава

Смертность от COVID в Украине в топ-3 в Европе — статистика Минздрава

2 июн 2021, 09:00
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Смертность от коронавируса в Украине сейчас является одной из самых высоких в Европе. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers, ведущего мировую статистику о распространении пандемии коронавируса. Украина среди стран мира занимает 30 место по количеству новых заражений, а среди стран Европы — 10 позицию.

В то же время, как передает 2 июня пресс-служба Министерства здравоохранения, по состоянию на утро вторника зафиксировано 2 тыс. 205 новых заражений.

1 июня 9 тыс. 405 пациентов выздоровели, а 158 — умерли от осложнений. С подозрением или подтвержденным диагнозом госпитализировали 1 тыс. 268 человек, — говорится в сообщении Минздрава.

Коронавирус в Украине - СНБО

Коронавирус в Украине - СНБО

Больше всего новых случаев обнаружили в:

  • Киеве — 473;

  • Киевской области — 178;

  • Харьковской области — 139;

  • Запорожской области — 124;

  • Донецкой области — 112.


Лаборатории за сутки сделали 64 тыс. 876 тестов на коронавирус методами ПЦР и ИФА.

Напомним, с начала пандемии у нас зафиксировали более 2, 2 млн случаев заражения коронавирусной болезнью. Из них 50 тыс. 857 украинцев умерли от осложнений заболевания.

Источник: Ракурс


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