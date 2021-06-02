Смертность от COVID в Украине в топ-3 в Европе - статистика Минздрава

https://racurs.ua/n155493-smertnost-ot-covid-v-ukraine-v-top-3-v-evrope-statistika-minzdrava.html

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Смертность от коронавируса в Украине сейчас является одной из самых высоких в Европе. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers, ведущего мировую статистику о распространении пандемии коронавируса. Украина среди стран мира занимает 30 место по количеству новых заражений, а среди стран Европы — 10 позицию.

В то же время, как передает 2 июня пресс-служба Министерства здравоохранения, по состоянию на утро вторника зафиксировано 2 тыс. 205 новых заражений.

1 июня 9 тыс. 405 пациентов выздоровели, а 158 — умерли от осложнений. С подозрением или подтвержденным диагнозом госпитализировали 1 тыс. 268 человек, — говорится в сообщении Минздрава.

Больше всего новых случаев обнаружили в:

Киеве — 473;

Киевской области — 178;

Харьковской области — 139;

Запорожской области — 124;

Донецкой области — 112.

Лаборатории за сутки сделали 64 тыс. 876 тестов на коронавирус методами ПЦР и ИФА.

Напомним, с начала пандемии у нас зафиксировали более 2, 2 млн случаев заражения коронавирусной болезнью. Из них 50 тыс. 857 украинцев умерли от осложнений заболевания.