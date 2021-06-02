Дефицит госбюджета с начала года превысил 32 млрд гривен. Фото: Буг

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Ракурс

Государственный бюджет в Украине за январь-май 2021 года выполнен с дефицитом в 32,5 млрд грн, в том числе дефицит общего фонда составил 31,3 млрд грн.

Согласно росписи на январь-май дефицит общего фонда планировался в размере 86,5 млрд грн, сообщило Министерство финансов.

Фактические государственные заимствования в общий фонд госбюджета за пять месяцев составили 192,5 млрд грн или 73,4% от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 156 млрд грн, в том числе в иностранной валюте — 40 млрд грн (1 млрд долл. и 349,2 млн евро).

В мае план госбюджета перевыполнили на 2,7% или на 2,8 млрд грн, поступления составили 107,2 млрд грн. За прошедший месяц украинцы уплатили 75 млрд грн налогов, что на 4,8% превышает план. Больше всего уплачено налога на прибыль (29,8 млрд грн), налога на добавленную стоимость (10,7 млрд грн) и налога на доходы физлиц и военного сбора (10,2 млрд грн).

В общий фонд государственного бюджета за первые пять месяцев 2021 года поступило 421 млрд грн, план перевыполнен на 4,5% (+18,3 млрд грн).

Напомним, ранее мы сообщали, что налоги для бизнеса в Украине увеличили — правительство 12 мая одобрило законопроект об изменениях в налоговый кодекс. Это позволит увеличить поступления в бюджет до 60 млрд грн.