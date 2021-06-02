Дефіцит держбюджету з початку року перевищив 32 млрд гривень. Фото: Буг

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Ракурс

Державний бюджет в Україні за січень-травень 2021 року виконано з дефіцитом у 32,5 млрд грн, у тому числі дефіцит загального фонду становив 31,3 млрд грн.

За розписом на січень-травень дефіцит загального фонду планувався у розмірі 86,5 млрд грн, повідомило Міністерство фінансів.

Фактичні державні запозичення до загального фонду держбюджету за п’ять місяців становили 192,5 млрд грн або 73,4% запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету залучено 156 млрд грн, в тому числі в іноземній валюті — 40 млрд грн (1 млрд дол. та 349,2 млн євро).

У травні план держбюджету перевиконали на 2,7% або на 2,8 млрд грн, надходження становили 107,2 млрд грн. За минулий місяць українці сплатили 75 млрд грн податків, що перевищує план на 4,8%. Найбільше сплачено податку на прибуток (29,8 млрд грн), податку на додану вартість (10,7 млрд грн) та податку на доходи фізосіб та військового збору (10,2 млрд грн).

До загального фонду державного бюджету за перші п’ять місяців 2021 року надійшло 421 млрд грн, план перевиконано на 4,5% (+18,3 млрд грн).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що податки для бізнесу в Україні збільшили — уряд 12 травня схвалив законопроект щодо змін до податкового кодексу. Це дасть змогу збільшити щорічні надходження в бюджет до 60 млрд грн.