Данілов назвав організатора захоплення літака Ryanair

https://racurs.ua/ua/n155491-danilov-nazvav-organizatora-vykradennya-litaka-ryanair.html

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що ситуація із примусовою посадкою у Мінську пасажирського літака авіакомпанії Ryanair має всі ознаки операції спецслужб Росії.

Події в Білорусі стали викликом не лише для Європи, але й для всього світу… Захоплення літака Ryanair у Білорусі має всі ознаки операції російських спецслужб. Вони здійснюють постійні провокації, якщо цього не помічати, вони рухатимуться далі, — сказав Данілов.

Про це чиновник заявив під час зустрічі з головним радником президента Литви з питань національної безпеки Даріусом Кулєшюсом, повідомила у Фейсбук прес-служба РНБО.

На думку Данілова, Україна та її балтійські партнери мають «допомогти становленню демократичної Білорусі».

Ми — це форпост і захист усієї Європи, — підсумував секретар РНБО.



Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія, ймовірно, була причетна до «викрадення літака» у Білорусі. Напередодні стало відомо, що Туреччина підштовхнула союзників по НАТО пом’якшити позицію у відповідь на викрадення літака Ryanair.

Нагадаємо, 23 травня військові винищувачі Білорусі за наказом диктатора Олександра Лукашенка змусили приземлитися в Мінську пасажирський літак Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса. На борту літака перебували колишній головний редактор опозиційного Телеграм-каналу Nexta, який висвітлював акції протесту в Білорусі, Роман Протасевич та його дівчина. Вони були затримані. Авіакомпанія Ryanair, а також уряди низки країн назвали дії влади Білорусі «актом спонсорованого державою авіапіратства» та «актом держтероризму». Євросоюз закликав авіакомпанії припинити польоти над країною. Авіасполучення з Білоруссю припинила Україна і Велика Британія, авіаперевізники багатьох інших країн перестали літати над територією країни. 25 травня Мінськ на два місяці арештував дівчину Протасевича. Також було оприлюднено відео її допиту.