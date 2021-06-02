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Ракурс
Мене підставили – нове відео допиту Протасевича злили в мережу. Фото: Reuters

Мене підставили — нове відео допиту Протасевича злили в мережу

2 чер 2021, 08:22
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Нове відео допиту Романа Протасевича, затриманого в Мінську засновника телеграм-каналу NEXTA, з’явилося в мережі.

На записі Протасевич заявив, що його підставили. Уривок відео опублікував телеканал ОНТ.

Упевнений, що мене просто підставили. Я цього ніде не говорив, але як тільки я це сказав, я відразу опинився в Мінську. Ось одразу, — сказав Протасевич, але не уточнив, про що саме йдеться.

Сам сюжет повинен вийти в ефір в Білорусі 2 червня.


Як відомо, 23 травня літак із Романом Протасевичем, що летів з Афін до Вільнюса, екстрено приземлився в Мінську через повідомлення про мінування. В результаті активіста, обвинуваченого білоруською прокуратурою в тероризмі, було затримано.

Нагадаємо, представник Управління верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл заявив, що інформація, отримана під примусом, не може бути використана проти Протасевича в будь-яких судових розглядах. Такі примусові визнання заборонені Конвенцією проти катувань.

Джерело: Ракурс


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