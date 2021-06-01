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День Фалатея-Огірочника відзначають 2 червня. Фото:
2 червня відзначають свято Фалатея-Огірочника — історія та традиціїhttps://racurs.ua/ua/n155489-2-chervnya-vidznachaut-svyato-falateya-ogirochnyka-istoriya-ta-tradyciyi.htmlРакурс
2 червня православна церква вшановує пам’ять мучеників Фалалея, Олександра та Астерія, які постраждали за віру в Христа при правлінні римського імператора Нумеріана (283−284 роки).
2 червня народне свято Тимофія Грядочника або Фалатея-Огірочника. Мученик Фалалей часто був відомий під ім’ям Огірочника, оскільки саме 2 червня люди починали сіяти огірки. Цей процес був таємним навіть від членів сім’ї. Господині ретельно ховали першу грядку, а перший огірок було прийнято закопувати в землю, приносячи в жертву святим.
Народні прикмети на 2 червня:
- На ялині багато шишок — буде багатий врожай огірків.
- Якщо качки постійно пірнають — незабаром почнеться дощ.
- Багато вечірньої роси — до гарної погоди наступного дня.
- Жаби голосно кумкають — до щедрого врожаю огірків.
У світі 2 червня відзначають День проголошення Італійської Республіки, День «Я люблю свого стоматолога», День здорового харчування, Міжнародний день секс-працівника та Національний день собаки в Аргентині.
2 червня в історії:
- 1652 рік — під Батогом козацько-татарські війська під керівництвом Богдана Хмельницького розгромили армію Речі Посполитої на чолі з Мартином Калиновським.
- 1842 рік — надруковано перший том роману Миколи Гоголя «Мертві душі».
- 1851 рік — американський штат Мен першим ввів на своїй території «сухий закон».
- 1859 рік — на японському острові Хонсю заснували місто Йокогама.
- 1924 рік — Конгрес США надав громадянство усім американським індіанцям.
- 1953 рік — коронація королеви Великої Британії Єлизавети ІІ.
- 2010 рік — депутати Національної асамблеї Квебеку одностайно прийняли законопроект про визнання Голодомору 1932—1933 років геноцидом українського народу.
Нагадаємо, 1 червня відзначали міжнародне свято День захисту дітей. Свято було засноване в листопаді 1949 року в Парижі рішенням сесії Ради Міжнародної демократичної федерації жінок.
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