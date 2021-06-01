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Вакцинація в Україні. Фото: Громадське

Хто вважається повністю вакцинованим від COVID-19 — пояснення МОЗ

1 чер 2021, 22:22
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Повністю щепленими вважаються особи, у яких пройшло два тижні з дня отримання другої дози вакцини.

Якщо з моменту отримання другого щеплення не пройшло 14 днів, то людина не вважається повністю імунізованою. Також не є імунізованою особа, яка отримала лише один укол препарату. Про це 1 червня повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я у Facebook.

Загалом, людина вважається повністю імунізованою від COVID-19, коли минуло два тижні після отримання другої дози вакцини, — зазначили у відомстві.

Також у Міністерстві розповіли, що повністю захищеною від коронавірусу не може вважатися й вакцинована особа, яка приймає ліки, які пригнічують імунітет. Саме тому навіть після вакцинації необхідно дотримуватися протиепідемічних вимог.

Хто вважається повністю вакцинованим від COVID-19. Інфографіка: МОЗ

Тим часом міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко у Facebook написав, що українці, які вакцинуються китайською вакциною від коронавірусу Sinovac, отримають міжнародний сертифікат про вакцинацію. Однак для цього необхідно повністю бути імунізованим від COVID-19.


Схвалення ВООЗ вакцини CoronaVac дозволяє видавати міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації, всім хто пройшов повний курс щеплень, — написав Ляшко і додав, що Україна закупила 1,9 млн доз вакцини CoronaVac.

Нагадаємо, 31 травня повідомлялося, що загальна кількість людей, котрих вакцинували першою дозою препарату імунопрофілактики проти COVID-19 — 1 млн 8 тис. 857. Дві дози вакцини отримали вже 123 тис. українців.

Джерело: Ракурс


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