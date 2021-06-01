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Вакцинация в Украине. Фото: Общественное

Кто считается полностью вакцинированным от COVID-19 — объяснение Минздрава

1 июн 2021, 22:22
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Полностью привитыми от коронавируса считаются лица, у которых прошло две недели со дня получения второй дозы вакцины.

Если с момента получения второй прививки не прошло 14 дней, то человек не считается полностью иммунизированным. Также не является иммунизированным человек, получивший лишь один укол препарата. Об этом 1 июня сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения в Facebook.

В общем, человек считается полностью иммунизированным от COVID-19, когда прошло две недели после получения второй дозы вакцины, — отметили в ведомстве.

Также в Министерстве рассказали, что полностью защищенным от коронавируса не может считаться и вакцинированный человек, который принимает лекарства, подавляющие иммунитет. Именно поэтому даже после вакцинации необходимо соблюдать противоэпидемические требования.

Кто считается полностью вакцинированным от COVID-19. Инфографика: Минздрав

Тем временем министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в Facebook написал, что украинцы, которые вакцинируются китайской вакциной от коронавируса Sinovac, получат международный сертификат о вакцинации. Однако для этого необходимо полностью быть иммунизированным от COVID-19.


Одобрение ВОЗ вакцины CoronaVac позволяет выдавать международное свидетельство о проведения вакцинации, всем кто прошел полный курс прививок, — написал Ляшко и добавил, что Украина закупила 1,9 млн доз вакцины CoronaVac.

Напомним, 31 мая сообщалось, что общее количество людей, которых вакцинировали первой дозой препарата иммунопрофилактики против COVID-19 — 1 млн 8 тыс. 857. Две дозы вакцины получили уже 123 тыс. украинцев.

Источник: Ракурс


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