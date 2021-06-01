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Ракурс
Уникальную галактику обнаружил телескоп Hubble. Фото: NASA

Уникальную кривую спиральную галактику обнаружил телескоп Hubble (ФОТО)

1 июн 2021, 21:48
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Уникальную далекую галактику NGC 2276 удалось обнаружить телескопу Hubble в созвездии Цефей, примерно в 120 млн световых лет от Земли.

Форма этой галактики довольно странная, поскольку образовалась вследствие мощного гравитационного воздействия. Да и вообще эта галактика попала в список величайших странностей Вселенной. На фотографии также видна и соседка-галактика NGC 2300. Об этом сообщает NASA.

Астрономы отмечают, что соседняя галактика с номером NGC 2300 имеет гравитационное воздействие на один край NGC 2276, извлекая ее спиральные рукава. Благодаря этому галактика имеет асимметричный вид.

В Европейском космическом агентстве предположили, что на снимке виден невероятно горячий газ, в облаках которого активно образуются звезды. Их можно увидеть в левом крае галактики, где видны голубые огоньки.

Уникальную галактику обнаружил телескоп Hubble. Фото: NASA


Уникальную галактику обнаружил телескоп Hubble. Фото: NASA

Напомним, в апреле космический телескоп Hubble сумел зафиксировать на фото крупное скопление галактик Abell 2813. Ему удалось отобразить процесс деформации света при прохождении через скопление галактик Abell 2813, расположенных в созвездии Кита. На фотографии можно увидеть тот же эффект гравитационного линзирования, когда масса объекта приводит к искажению световой волны.

Источник: Ракурс


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