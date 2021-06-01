Уникальную галактику обнаружил телескоп Hubble. Фото: NASA

https://racurs.ua/n155487-unikalnuu-krivuu-spiralnuu-galaktiku-obnarujil-teleskop-hubble-foto.html

Ракурс

Уникальную далекую галактику NGC 2276 удалось обнаружить телескопу Hubble в созвездии Цефей, примерно в 120 млн световых лет от Земли.

Форма этой галактики довольно странная, поскольку образовалась вследствие мощного гравитационного воздействия. Да и вообще эта галактика попала в список величайших странностей Вселенной. На фотографии также видна и соседка-галактика NGC 2300. Об этом сообщает NASA.

Астрономы отмечают, что соседняя галактика с номером NGC 2300 имеет гравитационное воздействие на один край NGC 2276, извлекая ее спиральные рукава. Благодаря этому галактика имеет асимметричный вид.

В Европейском космическом агентстве предположили, что на снимке виден невероятно горячий газ, в облаках которого активно образуются звезды. Их можно увидеть в левом крае галактики, где видны голубые огоньки.

Напомним, в апреле космический телескоп Hubble сумел зафиксировать на фото крупное скопление галактик Abell 2813. Ему удалось отобразить процесс деформации света при прохождении через скопление галактик Abell 2813, расположенных в созвездии Кита. На фотографии можно увидеть тот же эффект гравитационного линзирования, когда масса объекта приводит к искажению световой волны.