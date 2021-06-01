Унікальну галактику виявив телескоп Hubble. Фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n155487-unikalnu-kryvu-spiralnu-galaktyku-vyyavyv-teleskop-hubble-foto.html

Ракурс

Унікальну далеку галактику NGC 2276 вдалося виявити телескопу Hubble в сузір’ї Цефей, приблизно за 120 млн світлових років від Землі.

Форма цієї галактики доволі дивна, оскільки утворилася внаслідок потужного гравітаційного впливу. Та й загалом ця галактика потрапила в список найбільших дивацтв Всесвіту. На фотографії також видно і сусідку-галактику NGC 2300. Про це повідомляє NASA.

Астрономи зазначають, що сусідня галактика з номером NGC 2300 має гравітаційний вплив на один край NGC 2276, витягуючи її спіральні рукави. Завдяки цьому галактика має асиметричний вигляд.

В Європейському космічному агентстві припустили, що на знімку видно неймовірно гарячий газ, в хмарах якого активно утворюються зірки. Їх можна побачити у лівому краї галактики, де видно блакитні вогники.

Нагадаємо, у квітні космічний телескоп Hubble зумів зафіксувати на фото велике скупчення галактик Abell 2813. Йому вдалося відобразити процес деформації світла під час проходження через скупчення галактик Abell 2813, розташованих у сузір’ї Кита. На фотографії можна побачити той самий ефект гравітаційного лінзування, коли маса об'єкта призводить до спотворення світлової хвилі.