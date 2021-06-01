Збірна України з футболу. Фото: УАФ

https://racurs.ua/ua/n155486-ostatochnyy-sklad-zbirnoyi-ukrayiny-na-ievro-2020-ogolosyv-andriy-shevchenko.html

Ракурс

Національна збірна України з футболу оголосила заявку на чемпіонат Європи 2020 року.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав підсумкову заявку з 26 гравців, які відправляться на матчі в Амстердам та Бухарест. Про це 1 червня повідомляє Українська асоціація футболу.

Заявка збірної України на Євро-2020:

Воротарі: 1. Георгій Бущан («Динамо»), 12. Андрій Пятов, 23. Анатолій Трубін (обидва — «Шахтар»).

Захисники: 2. Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 21. Олександр Караваєв, 24. Олександр Тимчик, 25. Денис Попов (усі — «Динамо»), 4. Сергій Кривцов, 22. Микола Матвієнко (обидва — «Шахтар»).

Півзахисники: 3. Георгій Судаков, 6. Тарас Степаненко, 11. Марлос (усі — «Шахтар»), 5. Сергій Сидорчук, 10. Микола Шапаренко, 15. Віктор Циганков (усі — «Динамо»), 7. Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), 8. Руслан Маліновський («Аталанта», Італія), 14. Євген Макаренко («Кортрейк», Бельгія), 17. Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), 18. Роман Безус («Гент», Бельгія), 20. Олександр Зубков («Ференцварош», Угорщина).

Нападники: 9. Роман Яремчук («Гент», Бельгія), 19. Артем Бєсєдін («Динамо»), 26. Артем Довбик («Дніпро-1»).

В УАФ відзначили, що до остаточної заявки не увійшла низка футболістів, які перебувають на тренувальному зборі. До списку Шевченка не потрапили Андрій Лунін («Реал», Іспанія), Олександр Сирота, Богдан Лєднєв (обидва — «Динамо» Київ), Артем Бондаренко («Маріуполь») та Богдан Михайліченко («Андерлехт»).

Як відомо, чемпіонат Європи з футболу 2020 року стартує 11 червня і завершиться 11 липня. У групі збірної України також Австрія, Нідерланди та Північна Македонія. Перший матч «жовто-сині» проведуть проти Нідерландів. Він відбудеться у наступну неділю, 13 червня.

Нагадаємо, Українська асоціація футболу осоромилася незнанням англійської мови — склад української збірної переклали онлайн-перекладачем, через що імена футболістів були викривлені.