Нові двері в Офісі президента встановили 1 червня. Скріншот з відео

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Офіс президента вже знову з новими дверима — їх встановили на заміну тим, що були пошкоджені під час акції протесту на підтримку активіста Сергія Стерненка.

Нові двері в ОП встановили лише 1 червня. Для цього знадобилося майже 2,5 місяці, оскільки заворушення на Банковій на акції прихильників Стерненка відбулися ще 20 березня. Сьогодні на Банкову прибули робітники, які замінили двері. Їх інструменти попередньо обнюхала спеціально навчена собака. Сьогодні під час екскурсії гід однієї з туристичних груп порадив відвідувачам сфотографуватися з відсутніми дверима, поки є така можливість. Про це повідомляє видання «Сегодня».

Як відомо, двері офісу Зеленського демонтували 21 березня, оскільки вони були пошкоджені на акції прихильників активіста Стерненка. Дверні прорізи тоді закрили фанерними листами.

Нагадаємо, пошкоджені двері з будівлі Офісу президента з’явилися як декорація в телеефірі каналу «1+1». Крім того, одна зі столичних художніх галерей хотіла їх викупити.

Джерело: «Сегодня»