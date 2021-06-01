Китайську вакцину Sinovac схвалила ВООЗ. Фото: sharespro.ru

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Застосування вакцини від коронавірусу CoronaVac, яку розробила китайська компанія Sinovac, схвалене Всесвітньою організацією охорони здоров’я

Цей препарат від COVID-19 внесли до екстреного списку медичних препаратів. Тепер вакцині Sinovac відкрита дорога до реєстрації на території Євросоюзу. Крім того, вакцинованих від коронавірусу препаратом CoronaVac зможуть пропускати до ЄС із довідкою про щеплення. Про це 1 червня заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус, передає прес-служба організації в Twitter.

Сьогодні я радий повідомити, що вакцина Sinovac-CoronaVac потрапила в перелік ВООЗ для екстреного використання після того, як була визнана безпечною, ефективною та гарантовано якісною після введення двох доз, — наголосив він.

Нагадаємо, 13 квітня в Україні розпочалася імунізація вакциною китайської компанії Sinovac. Препарат CoronaVac в Україні застосовують для вакцинації маломобільних груп населення, людей з інвалідністю й тих, хто за ними доглядає. Також щеплення отримують освітяни, які будуть залучені до ЗНО у 2021 році, олімпійці та паралімпійці і співробітники патрульної поліції.

Крім того, на минулих вихідних в трьох містах України запрацювали центри вакцинації, де всі бажаючі можуть отримати щеплення препаратом Sinovac.

Джерело: AFP