Новий Toyota Land Cruiser 300. Фото: rbk.ru

https://racurs.ua/ua/n155483-novyy-toyota-land-cruiser-staly-vidomi-harakterystyky-luksovogo-avto-video.html

Ракурс

Toyota Land Cruiser нового покоління буде офіційно презентована 9 червня, але в мережі вже з’явилися технічні характеристики та особливості очікуваного позашляховика.

Новий «Крузак» отримає індекс 300 і переїде на платформу TNGA-F, яку розділить з новим пікапом Toyota Tundra. Під капотом розмістять 3,5-літровий бензиновий V6, що видаватиме 415 к. с. Також буде доступний двигун V6 на дизелі об'ємом 3,3 л, потужність якого 309 к. с. Пару обом моторам складе десятидіапазонна коробка «автомат». Перший тизер машини опублікували на YouTube-каналі Toyota.

Габарити джипа залежатимуть від модифікації. Так, у версії GR Sport довжина позашляховика становить 4 тис. 965 мм, а в ZX — 4 тис. 985 мм. Ширина машини дорівнює 1 тис. 990 мм, а колісна база складе 2 тис. 850 мм.

Новинка отримає полегшений дах, який буде виготовлений з алюмінію. У салоні встановлять мультимедійну систему з 12,3-дюймовим екраном, аудіосистему JBL з 14 динаміками та пару дисплеїв із діагоналлю 11,6 дюйма для пасажирів на задньому ряду. Крім цього, в оснащення нового Land Cruiser включили проекційний дисплей, чотирьохзонний клімат-контроль і камеру під днищем.

Нагадаємо, гібридне авто японської марки Toyota Prius отримала «нічну» версію. Ліфтбек отримав назву Nightshade (дослівно — «нічна тінь») й відрізняється великою кількістю затемненого хрому в екстер'єрі.