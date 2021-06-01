Новый Toyota Land Cruiser 300. Фото: rbk.ru

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Toyota Land Cruiser нового поколения будет официально презентована 9 июня, но в сети уже появились технические характеристики и особенности ожидаемого внедорожника.

Новый «Крузак» получит индекс 300 и переедет на платформу TNGA-F, которую разделит с новым пикапом Toyota Tundra. Под капотом разместят 3,5-литровый бензиновый V6, который будет выдавать 415 л. с. Также будет доступен двигатель V6 на дизеле объемом 3,3 л, мощность которого 309 л. с. Пару обоим моторам составит десятидиапазонная коробка «автомат». Первый тизер машины опубликовали на YouTube-канале Toyota.

Габариты джипа будут зависеть от модификации. Так, в версии GR Sport длина внедорожника составляет 4 тыс. 965 мм, а в ZX — 4 тыс. 985 мм. Ширина машины равна 1 тыс. 990 мм, а колесная база составит 2 тыс. 850 мм.

Новинка получит облегченную крышу, которая будет изготовлена из алюминия. В салоне установят мультимедийную систему с 12,3-дюймовым экраном, аудиосистему JBL с 14 динамиками и пару дисплеев с диагональю 11,6 дюйма для пассажиров на заднем ряду. Кроме этого, в оснащение нового Land Cruiser включили проекционный дисплей, четырехзонный климат-контроль и камеру под днищем.

Напомним, гибридное авто японской марки Toyota Prius получила «ночную» версию. Лифтбек получил название Nightshade (дословно — «ночная тень») и отличается обилием затемненного хрома в экстерьере.