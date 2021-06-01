Дети с оккупированных территорий смогут учиться на подготовительных курсах. Фото: krymsos.com

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Специальные подготовительные курсы на базе вузов для детей, проживающих на оккупированном Донбассе или в Крыму, стартуют уже этим летом.

Этот пилотный проект может стать одним из инструментов реинтеграции молодежи из оккупированных районов. Уже с 1 июня для участия в проекте молодежь может подавать документы в один из 23 университетов, на базе которых будут проходить курсы. Об этом заявил член парламентского образовательного комитета Роман Грищук на Всеукраинском форуме «Украина 30. Образование и наука», передает пресс-служба партии «Слуга народа».

По словам нардепа, на время обучения их обеспечат бесплатным жильем в общежитиях и ежемесячно будут платить стипендию в 5 тыс. грн. В конце курсов ребята получат сертификат, сдав итоговый экзамен. Обязательными дисциплинами будут украинский язык и история Украины.

Грищук добавил, что вузам, которые будут участвовать в проекте, компенсируют стоимость обучения и проживания в общежитиях. В Раде считают, что эти подготовительные курсы позволят молодежи из временно оккупированных территорий не только адаптироваться к проживанию на свободной части Украины, но и войти в учебный процесс любого украинского заведения высшего образования.

Ожидается, что в 2021 году такие подготовительные курсы будут проходить от 500 до 750 детей с оккупированных территорий.

Напомним, в Украинском центре оценивания качества образования заявили, что на Внешнее независимое оценивание в 2021 году зарегистрировались почти 389 тыс. 710 абитуриентов, которые должны пройти более 1,5 млн тестов. Такое количество участников ВНО является рекордным.