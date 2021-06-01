Діти з окупованих територій зможуть навчатись на підготовчих курсах. Фото: krymsos.com

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Ракурс

Спеціальні підготовчі курси на базі українських вишів для дітей, які мешкають на окупованому Донбасі або в Криму, стартують вже цього літа.

Цей пілотний проект може стати одним з інструментів реінтеграції молоді з окупованих районів. Вже з 1 червня для участі в проекті молодь може подавати документи до одного з 23 університетів, на базі яких проходитимуть курси. Про це заявив член парламентського освітнього комітету Роман Грищук на Всеукраїнському форумі «Україна 30. Освіта і наука», передає прес-служба партії «Слуга народу».

За словами нардепа, на час навчання їх забезпечать безкоштовним житлом у гуртожитках та щомісяця платитимуть стипендію в 5 тис. грн. Наприкінці курсів діти отримають сертифікат, склавши підсумковий іспит. Обов’язковими дисциплінами будуть українська мова та історія України.

Грищук додав, що вишам, які братимуть участь у проекті, компенсують вартість навчання та проживання в гуртожитках. У Раді вважають, що ці підготовчі курси дозволять молоді з тимчасово окупованих територій не лише адаптуватися до проживання на вільній частині України, але й увійти в навчальний процес будь-якого українського закладу вищої освіти.

Очікується, що у 2021 році такі підготовчі курси проходитимуть від 500 до 750 дітей з окупованих територій.

Нагадаємо, в Українському центрі оцінювання якості освіти заявили, що на Зовнішнє незалежне оцінювання у 2021 році зареєструвалися майже 389 тис. 710 абітурієнтів, які мають пройти понад 1,5 млн тестів. Така кількість учасників ЗНО є рекордною.