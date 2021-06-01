ДПСУ. Фото: vectornews.net

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Зник військовослужбовець Державної прикордонної служби України в курортній Одесі.

У вівторок, 1 червня, о 6.30 вийшов зі свого будинку на вулиці Грушевського перший заступник командира — начальник штабу Одеського загону морської охорони ДПСУ Олексій Чертков. В розташування прикордонник так і не прибув. Про це повідомляє «Думська» із посиланням на прес-службу з'єднання.

Зазначається, що до пошуків офіцера залучили всі компетентні органи, включаючи військову контррозвідку Служби безпеки України. Всім, кому що-небудь відомо про місцезнаходження офіцера, просять повідомляти телефоном 102 або (067) 976−59−34 та (067) 518−16−47.

Як відомо, Одеський загін морської охорони здійснює охорону величезної ділянки державного кордону в Чорному морі, від Криму до Дунаю (у тому числі 98 миль самої річки).

Нагадаємо, Одеською областю прокотилася хвиля самогубств серед військовослужбовців. Так, 24 травня в Одесі у службовому кабінеті знайшли застреленим офіцера-прикордонника. Загиблим виявився майор матеріально-технічного забезпечення Одеської авіаційної ескадрильї. Попередньо встановили, що він застрелився з табельної зброї.

Через чотири дні, 28 травня, у відділі Державної прикордонної служби в селищі Тарутине на Одещині виявили застеленим прикордонника. За попередніми даними, він застрелився з табельної зброї.

А 31 травня 21-річний матрос 37-го окремого полку зв’язку Військово-морських сил України вистрілив собі в голову з автомата у збройовій кімнаті на території частини в селі Радісне.

Джерело: «Думська»