Сертифікати COVID-вакцинації почали видавати сім країн Євросоюзу

Сертифікати COVID-вакцинації почали видавати сім країн Євросоюзуhttps://racurs.ua/ua/n155480-sertyfikaty-covid-vakcynaciyi-pochaly-vydavaty-sim-krayin-ievrosouzu.htmlРакурс
Країни Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19.
Відсьогодні, 1 червня, такі сертифікати можна отримати в Болгарії, Данії, Німеччини, Греції, Польщі, Хорватії та Чехії. Документ дозволить вільно переміщатися територією ЄС. Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.
Інші країни Євросоюзу вирішили спершу протестувати систему, що зчитує QR-коди з цих сертифікатів. Лише після цього вони теж видаватимуть сертифікати.
Тому найближчими днями й тижнями приєднається більше країн, — йдеться в повідомленні.
У Єврокомісії нагадали, що запуск сертифікату вакцинації дає можливість країнам відкрити кордони й відновити туристичні поїздки. Для подорожей не потрібно буде проходити самоізоляцію чи проводити додаткове ПЛР-тестування.
Нагадаємо, з 1 червня Туреччина вимагатиме ПЛР-тест на COVID-19. Анкара змінила вимоги до в’їзду для іноземних громадян, зокрема й українців.