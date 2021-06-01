Сертифікати COVID-вакцинації почали видавати сім країн Євросоюзу

Сертифікати COVID-вакцинації почали видавати сім країн ЄС. Фото: tourprom.ru

https://racurs.ua/ua/n155480-sertyfikaty-covid-vakcynaciyi-pochaly-vydavaty-sim-krayin-ievrosouzu.html

Ракурс

Країни Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19.

Відсьогодні, 1 червня, такі сертифікати можна отримати в Болгарії, Данії, Німеччини, Греції, Польщі, Хорватії та Чехії. Документ дозволить вільно переміщатися територією ЄС. Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

Інші країни Євросоюзу вирішили спершу протестувати систему, що зчитує QR-коди з цих сертифікатів. Лише після цього вони теж видаватимуть сертифікати.

Тому найближчими днями й тижнями приєднається більше країн, — йдеться в повідомленні.



У Єврокомісії нагадали, що запуск сертифікату вакцинації дає можливість країнам відкрити кордони й відновити туристичні поїздки. Для подорожей не потрібно буде проходити самоізоляцію чи проводити додаткове ПЛР-тестування.

Нагадаємо, з 1 червня Туреччина вимагатиме ПЛР-тест на COVID-19. Анкара змінила вимоги до в’їзду для іноземних громадян, зокрема й українців.