ПЛР-тест на COVID-19 вимагатиме Туреччина з 1 червня

https://racurs.ua/ua/n155464-plr-test-na-covid-19-vymagatyme-turechchyna-z-1-chervnya.html

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ПЛР-тест на COVID-19 вимагатиме Туреччина з 1 червня — з першого дня літа країна змінила вимоги до в’їзду для іноземних громадян, зокрема й українців.

Про це йдеться в повідомленні авіаперсоналу NOTAM A2932/21 від 31 травня 2021 року. Такою цю інформацію підтверджує сайт Міністерства закордонних справ України «Подорожуй безпечно».

З 1 червня 2021 року Туреччина запроваджує обов’язкову вимогу наявності негативного ПЛР-тесту COVID-19 при перетині кордону для осіб, які прямують з України, — вказано у повідомленні Консульської служби України.

Отже, з 1 до 30 червня для подорожі в Туреччину необхідно мати один із наступних документів:

негативний результат ПЛР-тестування (зроблений за 72 год до перетину кордону);

негативний антиген тест (зроблений за 48 год до перетину кордону);

сертифікат вакцинації (довідка про проходження повного курсу вакцинації, щонайменше за 14 днів до перетину кордону);



довідка про перенесену хворобу на COVID-19 (не пізніше як за останніх шість місяців).

Окрім цього, для подорожі в Туреччину обов’язковою залишається вимога щодо заповнення електронної форми за три доби до мандрівки. Також потрібно мати страховку, яка покриває COVID-19.

Нагадаємо, що Туреччина зняла обмеження на подорожі для громадян України 15 травня і такий режим «відкритого кордону» протривав трохи більше двох тижнів.