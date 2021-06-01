Хто найчастіше вірить у фейкові новини, розповіли вчені. Фото: phc-pl.com.ua

https://racurs.ua/ua/n155463-hto-naychastishe-viryt-u-feykovi-novyny-rozpovily-vcheni.html

Ракурс

Фейки в мережі з’являються досить часто, і не всі люди здатні відрізнити їх від справжніх новин. Психологи з США з’ясовували, яка категорія людей схильна вірить в неправдиву інформацію з інтернету.

Американські вчені проаналізували дані двох репрезентативних опитувань, в яких взяли участь 8 тис. 285 респондентів. Їхня робота опублікована в журналі Proceedings of National Academics of Sciences.

Людей просили оцінити достовірність серії заголовків, опублікованих на платформі Facebook, а потім зробити це стосовно власної здатності розпізнавати помилковий новинний контент. Близько 90% осіб оцінили свою здатність розпізнавати помилкові та достовірні заголовки новинного контенту вище середнього.

Також близько 20% опитаних вважали, що їх «чуття» до фейкових новин наполовину і більше сильніше, ніж виявилося насправді. Ті ж люди частіше відвідували сайти, які поширюють неправдиву інформацію. Вони могли не тільки довіряти подібному контенту, але і поширювати його.

Дослідники зробили, що надмірна самовпевненість пов’язана зі зниженою здатністю розпізнавати фейковий контент.

Нагадаємо, Facebook буде просити своїх користувачів читати новини, перш ніж ділитися ними на платформі. Компанія тестує цю функцію приблизно на 6% своїх глобальних користувачів на Android.

Джерело: Proceedings of National Academics of Sciences