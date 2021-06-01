Кто чаще всех верит фейковым новостям, рассказали ученые. Фото: phc-pl.com.ua

https://racurs.ua/n155463-kto-chasche-vseh-verit-feykovym-novostyam-rasskazali-uchenye.html

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Фейки в сети появляются довольно часто, и не все люди способны отличить их от настоящих новостей. Психологи из США изучали, какая категория людей склонна верит в ложную информацию из интернета.

Американские ученые проанализировали данные двух репрезентативных опросов, в которых приняли участие 8 тыс. 285 респондентов. Их работа опубликована в журнале Proceedings of National Academics of Sciences.

Людей просили оценить достоверность серии заголовков, опубликованных на платформе Facebook, а затем сделать это по отношению к собственной способности распознавать ложный новостной контент. Около 90% человек оценили свою способность распознавать ложные и достоверные заголовки новостного контента выше среднего.

Также около 20% опрошенных считали, что их «чутье» к фейковым новостям наполовину и более сильнее, чем оказалось в реальности. Те же люди чаще посещали сайты, которые распространяют ложную информацию. Они могли не только доверять подобному контенту, но и распространять его.

Исследователи пришли к выводу, что чрезмерная самоуверенность связана со сниженной способностью распознавать фейковый контент.

Напомним, Facebook будет просить своих пользователей читать новости, прежде чем публиковать их на платформе. Компания тестирует эту функцию примерно на 6% своих глобальных пользователей на Android.

Источник: Proceedings of National Academics of Sciences.