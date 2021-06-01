Ковид-вакцинация может стать условием допуска к профессии учителя в Украине

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Вакцинация от коронавируса может стать обязательной для учителей. Министр образования и науки Сергей Шкарлет допускает введение в будущем такой процедуры для допуска к профессии.

Возможно, как допуск к профессии будет обязательным элемент вакцинации, — рассказал 1 июня министр журналистам во время Всеукраинского форума «Украина 30. Образование и наука».

Шкарлет опроверг требование принудительной вакцинации, поскольку «у человека могут быть либо аллергические реакции, или медицинские противопоказания», но настоял на том, что только привитые педагоги не представляют опасности для участников учебного процесса.

Например, у поваров есть требование иметь санитарную книжку или другие дополнительные элементы допуска к профессии… Сегодня в Европу только вакцинированных на отдых пускают. Возможно, как допуск к профессии, будет обязательным элемент вакцинации, — сообщил Шкарлет.

Он заявил, что в образовательный процесс в стране сейчас вовлечены 65% населения: педагоги, ученики и члены их семей.

Педагоги, которых приобщат к проведению ВНО, получают Covid-прививки китайским препаратом от CoronaVac. По состоянию на 31 мая на вакцинацию от коронавируса записались 32% работников сферы образования, вакцинировано 22 тыс. из 60 тыс. работников образования, участвующих в организации ВНО.

В мае Украина получила новую партию вакцины Pfizer/BioNTech, которую также обещали распределить для вакцинации работников образования.