Торговля запчастями. Фото: СБУ

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Детали самолетов Су-25 воровали с военного завода и перепродавали государственным предприятиям и за границу «коммерсанты» на Хмельнитчине.

Организатором схемы по продаже запчастей был военный одной из частей Министерства обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ).









По версии следствия, мужчина в течение длительного времени воровал со складов детали от военных самолетов. Продукцию он передавал сообщникам для сбыта заказчикам. Во время проведения обысков дома у злоумышленника правоохранители обнаружили и изъяли почти 120 деталей, подготовленных к отправке заказчикам.

Среди них:

блоки для радиолокатора переднего обзора «Орион-А» (входит в состав прицельно-навигационного комплекса ПНС-24 «Пума», которая устанавливается на самолеты Су-24);

блоки к цифровому радиолокационного комплекса «Орбита», (входит в ПНС-24 «Пума», устанавливаемый на самолет Су-24);

блоки к станции предотвращения облучения самолета ракетами Л-006 «Липа»

комплект излучателя «ДИСС-7»;

помпы и компоненты к топливной системе двигателей типа АЛ-21Ф самолетов Су-24М (МГ) и МиГ-23Б.

Вору сообщено о подозрении по статье 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Мужчине грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.



Напомним, ранее мы сообщали, что торговлю крадеными комплектующими к военным вертолетам Вооруженных сил Украины (ВСУ) наладила группа лиц, в состав которой входили экс-руководитель одного из предприятий оборонного комплекса, бывший военный и действующий военнослужащий ВСУ.