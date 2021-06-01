Торгівля деталями. Фото: СБУ

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Деталі літаків Су-25 крали з військового заводу та перепродавали державним підприємствам та за кордон «комерсанти» на Хмельниччині.

Організатором схеми з продажу запчастин став військовий однієї з частин Міністерства оборони України. Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України (СБУ).







За версією слідства, чоловік впродовж тривалого часу викрадав зі складів деталі до військових літаків. Продукцію він передавав спільникам для збуту замовникам. Під час проведення обшуків вдома в зловмисника правоохоронці виявили та вилучили майже 120 деталей, підготовлених до відправлення замовникам.





Серед них:

блоки до радіолокатора переднього огляду «Оріон-А» (входить до складу прицільно-навігаційного комплексу ПНС-24 «Пума», що встановлюється на літаки Су-24);

блоки до цифрового радіолокаційного комплексу «Орбіта», (входить до ПНС-24 «Пума», що встановлюється на літак Су-24);

блоки до станції запобігання опромінюванню літака ракетами Л-006 «Липа»;

комплект випромінювача «ДІСС-7»;

помпи й компоненти до паливної системи двигунів типу АЛ-21Ф літаків Су-24М (МР) та МіГ-23Б.

Крадію повідомлено про підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що торгівлю краденими деталями до військових вертольотів Збройних сил України (ЗСУ) налагодила група осіб, до складу якої входили екс-керівник одного з підприємств оборонного комплексу, колишній військовий та чинний військовослужбовець ЗСУ.