«Троянського коня» від раку розробили в Шотландії

Шотландські вчені створили новий препарат від раку, фото: lenta.ru

https://racurs.ua/ua/n155460-troyanskogo-konya-vid-raku-rozrobyly-v-shotlandiyi.html

Ракурс

У Шотландії учені з Единбурзького університету провели успішні випробування препарату під назвою «Троянський кінь».

Цей препарат здатний вбивати ракові і бактеріальні клітини, не пошкоджуючи при цьому сусідні здорові тканини, повідомляє видання London Evening Standard.

Препарат являє собою крихітну молекулу SeNBD, що вбиває рак, поєднану з хімічною харчовою сполукою, покликаною обманути злоякісні клітини, щоб вони їх проковтнули.

Річ у тім, що ракові клітини «жадібні» і їм потрібно споживати велику кількість їжі для отримання енергії, і вони зазвичай поглинають більше, ніж здорові клітини. Поєднаний з хімічною харчовою сполукою SeNBD є «ідеальною здобиччю для шкідливих клітин», які поглинають його «без попередження про його токсичну природу», зазначають учені.

Тобто, принцип дії цього препарату може порівняти з міфічною історією про троянського коня — замаскований смертельний для клітини препарат потрапляє всередину просто через «вхідні двері», без необхідності знаходити спосіб пробиватися через захист клітини.

Відповідне дослідження було проведене на клітинах риб даніо та на клітинах людини.

Проте дослідники наголошують, що потрібні додаткові дослідження, щоб підтвердити, чи є це безпечним та швидким методом боротьби з раком на ранніх стадіях та стійкими до ліків бактеріями.

SeNBD також є світло-активованим фотосенсибілізатором, тобто він вбиває клітини лише після того, як його «вмикає" видиме світло.

Це означає, що хірург може точно вирішити, коли саме потрібно активувати препарат, зменшуючи шанси на руйнування здорових тканин і уникаючи побічних ефектів, таких як випадання волосся, котре спричиняють інші протиракові агенти, наголошують дослідники.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що японські вчені навчилися керувати гідрогелем для доставлення протиракових препаратів прямо до пухлини.

Джерело: London Evening Standard