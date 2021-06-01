«Троянского коня» от рака разработали в Шотландии

Шотландские ученые создали новый препарат от рака, фото: lenta.ru

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В Шотландии ученые из Эдинбургского университета провели успешные испытания препарата под названием «Троянский конь».

Этот препарат способен убивать раковые и бактериальные клетки, не повреждая при этом соседние здоровые ткани, сообщает издание London Evening Standard.

Препарат представляет собой крошечную молекулу SeNBD, которая убивает рак, совмещенную с химическим пищевым составом, призванным обмануть злокачественные клетки, чтобы они их проглотили.

Дело в том, что раковые клетки «жадные» и им нужно потреблять большое количество пищи для получения энергии, и они обычно поглощают больше, чем здоровые клетки. Совмещенный с химическим пищевым составом SeNBD является «идеальной добычей для вредных клеток», которые поглощают его «без предупреждения о его токсической природе», отмечают ученые.

То есть, принцип действия этого препарата можно сравнить с мифической историей о троянском коне — замаскированный смертельный для клетки препарат попадает внутрь просто через «входные двери», без необходимости находить способ пробиваться через защиту клетки.

Соответствующее исследование было проведено на клетках рыб данио и на клетках человека.

Однако исследователи отмечают, что нужны дополнительные исследования, чтобы подтвердить, является ли это безопасным и быстрым методом борьбы с раком на ранних стадиях и устойчивыми к лекарствам бактериями.

SeNBD также является светло-активированным фотосенсибилизатором, то есть он убивает клетки только после того, как его «включает» видимый свет.

Это означает, что хирург может точно решить, когда именно нужно активировать препарат, уменьшая шансы на разрушение здоровых тканей и избегая побочных эффектов, таких как выпадение волос, вызываемое другими противораковыми агентами, подчеркивают исследователи.

Напомним, недавно стало известно, что японские ученые научились управлять гидрогелем для доставки противораковых препаратов прямо к опухоли.

Источник: London Evening Standard