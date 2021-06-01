Ковід-вакцинація може стати умовою допуску до професії вчителя в Україні, фото — Сегодня

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Вакцинація від коронавірусу може стати обов’язковою для вчителів. Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет допускає введення в майбутньому такої процедури для допуску до професії.

Можливо, як допуск до професії буде обов’язковим елемент вакцинації, — розповів 1 червня міністр журналістам під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Освіта і наука».

Шкарлет заперечив примусову вакцинацію, оскільки у людини можуть бути або алергічні реакції, або медичні протипокази, але наполіг на тому, що тільки щеплені освітяни не становлять небезпеки для учасників навчального процесу.

Наприклад, як у кухарів є вимога мати санітарну книжку або інші додаткові елементи допуску до професії… Як сьогодні в Європу тільки вакцинованих на відпочинок пускають. Можливо, як допуск до професії, буде обов’язковим елемент вакцинації, — повідомив Шкарлет.

Він заявив, що до освітнього процесу в країні нині дотичні 65% населення: педагоги, учні і члени їхніх родин.

Наразі освітяни, яких долучать до проведення ЗНО, отримують Covid-щеплення китайським препаратом від CoronaVac.

Станом на 31 травня на вакцинацію від коронавірусу записалися 32% працівників сфери освіти, провакциновано 22 тис. із 60 тис. працівників освіти, які беруть участь в організації ЗНО.

У травні Україна отримала нову партію вакцини Pfizer/BioNTech, які також обіцяли розподілити для вакцинації освітян.