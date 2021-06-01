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Ракурс
ПЦР-тест на COVID-19 будет требовать Турция с 1 июня

ПЦР-тест на COVID-19 будет требовать Турция с 1 июня

1 июн 2021, 15:14
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ПЦР-тест на COVID-19 потребует Турция с 1 июня — с первого дня лета страна изменила требования к въезду иностранных граждан, в том числе и украинцев.

Об этом говорится в сообщении авиаперсоналу NOTAM A2932/21 от 31 мая 2021 года. Эту информацию подтверждает также сайт Министерства иностранных дел Украины «Путешествуй безопасно».

С 1 июня 2021 года Турция вводит обязательное наличие отрицательного ПЦР-теста на COVID-19 при пересечении границы для лиц, следующих из Украины, — указано в сообщении Консульской службы Украины.

Итак, с 1 по 30 июня для путешествия в Турцию необходимо иметь один из следующих документов:

  • отрицательный результат ПЦР-тестирования (сделанный за 72 часа до пересечения границы);

  • отрицательный тест на антиген (сделанный за 48 часов до пересечения границы);

  • сертификат вакцинации (справка о прохождении полного курса вакцинации, по меньшей мере за 14 дней до пересечения границы);

  • справка о перенесенной болезни на COVID-19 (не более чем за последние шесть месяцев).


Кроме этого, для путешествия в Турцию обязательным остается требование по заполнению электронной формы за трое суток до путешествия. Также нужно иметь страховку, покрывающую COVID-19.

Напомним, что Турция сняла ограничения на путешествия для граждан Украины 15 мая и такой режим «открытой границы» продлился чуть больше двух недель.

Источник: Ракурс


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